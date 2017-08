Algérie: "Investissement des Marocains du monde - Opportunités et défis", thème d'une rencontre à Settat

"Investissement des Marocains du monde : opportunités et défis", est le thème d'une rencontre organisée récemment au siège de la préfecture de la province de Settat, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du migrant, qui coïncide avec le 10 août de chaque année.

Dans une allocution, le secrétaire général de la préfecture de la province de Settat, Mohamed Adil Belarbi, a rappelé la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure cette catégorie de citoyens marocains, saluant le patriotisme des membres de la communauté marocaine, qui représentent dignement le Royaume dans les pays d'accueil et contribuent à son développement dans divers domaines.

Les questions concernant cette communauté jouissent désormais d'un intérêt particulier dans les programmes et les politiques publiques, basés sur une vision à long terme et une approche globale et intégrée, ainsi que sur une expérience cumulée durant des années en matière de gestion de la question migratoire, rapporte la MAP.

Tout en se félicitant des efforts déployés à tous les nivaux pour améliorer la situation des MRE, M. Belarbi a appelé à établir un lien entre l'émigration et le développement à travers l'encouragement des hommes d'affaires marocains, établis à l'étranger, à investir dans leur pays.

M. Belarbi a, par ailleurs, mis en exergue les potentialités dont recèle la province de Settat qui encourage l'investissement dans les zones industrielles de cette province proche de Casablanca, poumon industriel du Maroc, et de l'aéroport international Mohammed V.

Il a également rappelé les efforts déployés par les différentes administrations publiques dans la province afin de préparer les conditions propices visant à améliorer l'accueil et les services au profit des Marocains du monde et ouvrir des canaux de communication avec eux en vue de s'informer sur leurs besoins et les inciter à investir dans leur pays.

Cette rencontre a été marquée par la présence d'un grand nombre de MRE, originaires de cette province, qui ont exposé leurs doléances et les différents problèmes auxquels ils font face aussi bien dans le pays d'accueil qu'au Maroc.

Une cellule est constituée depuis des années au niveau de cette province afin de s'occuper, en coordination avec les services concernés, des questions et doléances des membres de cette communauté.