Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Mwinyi Zahera - «En gros, je suis déçu de ce nul obtenu à Brazzaville »

«Lorsqu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre non plus. Il ne faut pas être trop gourmand, je suis satisfait du match parce que ce match s'est joué à l'extérieur et lorsqu'on joue dehors, on cherche à prendre un point. On peut un peu râler parce que nous avions la possibilité de gagner cette rencontre. Mais il ne faut pas minimiser cette équipe des Diables Rouges.»

«Tout est possible à Kinshasa. Les joueurs des Léopards sont plus matures par rapport aux miens. Au classement FIFA, la RDC est devant [2e en Afrique], je loue les enfants, personne ne nous donnait une chance avant le coup d'envoi. Mais ce n'est pas tout, nous allons corriger nos erreurs, l'objectif, c'est toujours la qualification.»

«Ben Malengo est le meilleur buteur de la LINAFOOT, mais nous avons fait un stage et, Kazadi était au-dessus de Ben Malengo. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur buteur à la LINAFOOT que forcément, on réussit. L'analyse des supporters ou spécialistes ne pas la même avec la nôtre, sinon, à quoi sert les stages.»

«En gros, je suis déçu de ce nul obtenu à Brazzaville. J'espérais gagner ici. Je donnerai 7/10 à mes joueurs. Il y a un plan de jeu qui a été mis en place sur la façon d'évoluer avec ou sans ballon. Mais certains joueurs aiment manier le ballon et plusieurs fois. On a cru régler ce problème en diffusant pour eux les matchs amicaux livrés au Maroc avant».

Pour sa part, le sélectionneur des Diables rouges, Barthelemy Ngantsono, espère se qualifier à Kisnhasa. Le joueur Kazadi Kasengu regrette sa suspension de six matches au championnat national qui l'a «pénalisé». Voici le condensé de leurs déclarations, celles des officiels de la RDC et des anciens Léopards.

