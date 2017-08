Burkina Faso: Attentat - Les Ouagalais donnent leur sang pour soutenir les blessés

Selon le chef de service collecte du centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, docteur Alain Conseibo, dès 6h30 certains étaient déjà là. «Le taux de fréquentation du centre est assez satisfaisant et nous saluons vraiment cet élan de solidarité. Mais nous attendons toujours plus de donneurs tant au niveau du centre de Paspanga que de celui de Tengandogo», ajoute - t-il.

Cette étape passée, il faut faire la queue pour avoir une chaise sur laquelle s'installer pour remplir la dite fiche, prendre les constantes, et une autre pour accéder à la salle pour l'entretien à l'issue duquel on est déclaré apte ou pas à faire un don.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.