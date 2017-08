Burkina Faso: Attaque du café Istanbul - Le gouvernement rencontre les familles des victimes

En rappel cette attaque du café Aziz Istanbul qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 août dernier, a fait 18 morts. On dénombre également 22 blessés dont quatre gendarmes et un policier. Egalement 29 otages ont été libérés. Toutes les dépouilles sont conservées à la morgue du nouvel l'hôpital du secteur 30 (Bogodogo).

Pour la plupart des familles présentes, les inquiétudes se situaient au niveau de l'identité de quelques victimes. En effet, l'orthographe de leur nom a été mal retranscrite. Il s'agit entre autre de Zongo Bénéwendé Isidore Nonga (au lieu de Nongo) et de Nana Victorine (au lieu de Victoria). Saluant la démarche du gouvernement à les accompagner dans cette douloureuse épreuve, ces parents de victimes ont avoué leur inquiétude pour ce qui est de la question sécuritaire. «Nous voulons que ces criminels soient retrouvés. Je veux parler des commanditaires. Puisque ce sont des gens tapis dans l'ombre, et qui envoient ces jeunes se faire tuer et tuer nos proches. Je pense que tant que le gouvernement ne va pas retrouver ces gens-là, il y aura toujours d'autres attentats et c'est vraiment triste», a laissé entendre Aboubakar Sidibé, qui a perdu deux proches dans cette attaque.

