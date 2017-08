Kenya: Le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle les dirigeants à agir de manière responsable

M. Zeid a également exprimé sa profonde préoccupation quant au fait que le Conseil de coordination des ONG du Kenya a appelé mardi à la fermeture d'une ONG proéminente, le Centre africain pour la gouvernance ouverte (AFRICOG) et à l'arrestation de ses directeurs et membres. Cet appel survient après la décision faite lundi par le même Conseil de coordination des ONG de désinscrire une autre ONG respectée, la Commission des droits de l'homme du Kenya.

Dans le cadre de cet effort, le Haut-Commissaire a appelé le gouvernement à annoncer immédiatement qu'il coopérera pleinement et sans équivoque avec l'Autorité indépendante de surveillance des services de police et avec des efforts subséquents pour établir les responsabilités.

Le Haut-Commissaire a tenu à rappeler que « les gens ont le droit de se réunir et de protester pacifiquement, et les autorités ont la responsabilité de veiller à ce qu'elles puissent le faire. Le gouvernement a également la responsabilité de veiller à ce que les forces de sécurité donnent la priorité au dialogue, aux moyens non violents et fassent preuve de retenue, en utilisant une force proportionnée seulement lorsque cela est inévitable », a-t-il ajouté.

« Le Kenya est à un moment critique », a déclaré M. Zeid. « Les dirigeants politiques du pays doivent faire tout leur possible pour apaiser un climat politique instable. Toutes les réclamations concernant la conduite des élections doivent être faites par des moyens constitutionnels et légaux ».

Le chef des droits de l'homme de l'ONU a exprimé sa préoccupation concernant des informations faisant état de l'utilisation par les forces de sécurité kenyanes de balles réelles contre des manifestants et de brutalités policières ayant fait des morts et des blessés, y compris des enfants.

