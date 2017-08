Sénégal: Lutte contre le terrorisme - Des jeunes leaders politiques prônent la formation

Dans le derby de la Zone ouest A entre le Sénégal et la Guinée, ce mardi dans la grande banlieue de… Plus »

Ce programme financé par le Parti centriste suédois (CIS) et l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement a pour objectif le renforcement des capacités des jeunes leaders politiques africains dans les domaines de la Bonne gouvernance et de la démocratie, a-t-il renseigné.

"L'Etat n'a pas vocation à créer des emplois, mais doit poser les conditions pouvant permettre aux jeunes de devenir eux-mêmes des pourvoyeurs et non des demandeurs d'emplois", a-t-il ajouté.

Ces jeunes sont à Dakar dans le cadre du "Programme pour jeunes politiciens en Afrique" (Program for young politicians in Africa, PYPA en anglais) avec la collaboration de la Fondation internationale du Parti des centres.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.