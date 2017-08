Egypte: Le président égyptien al-Sissi en tournée africaine

En Égypte, l'enquête préliminaire sur l'accident de train qui a fait 45 morts et 172 blessés… Plus »

Aujourd'hui, le raïs cherche à accroître la coopération économique avec les pays qu'il visite par le biais d'investisseurs égypto-arabes et de l'Agence égyptienne d'aide au développement. Dans ce cadre, l'Egypte est notamment intéressée par la Tanzanie et le Rwanda qui se trouvent aux sources du Nil Blanc. Des projets pour augmenter le débit de cette branche nilotique vers l'Egypte sont à l'étude.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a entamé lundi 14 août une tournée africaine en Tanzanie, au Rwanda, au Gabon et au Tchad. Un voyage centré sur la coopération économique et la lutte antiterroriste.

