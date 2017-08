Burkina Faso: Attaque du Café Istanbul - La FAIB rappelle que l'Islam condamne la tuerie aveugle

Et revoilà l'Avenue Kwame Nkrumah, en moins de deux années, sous les feux des projecteurs. Après… Plus »

-félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, leur promptitude, leur courage qui ont permis de limiter la tragédie et leur témoigne son soutien total ;

en appelle à l'union, la fraternité et la solidarité entre toutes les populations sans distinction aucune, pour soutenir les victimes et leurs proches ;

En cette circonstance extrêmement douloureuse, les musulmans du Burkina Faso, à travers la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), sans réserve et sans équivoque, condamnent de la façon la plus absolue, cette indignité humaine.

Le dimanche 13 août 2017, notre cher pays, le Burkina Faso a encore été la cible d'une attaque terroriste abjectement menée contre des personnes innocentes, au restaurant Aziz Istanbul sur l'avenue Kwamé NKRUMAH de Ouagadougou. Cette barbare et odieuse attaque a causé la mort de plusieurs personnes et fait des blessés.

