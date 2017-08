Guinée: Télécoms - Tenue à Conakry d'un atelier d'évaluation du free Roaming en Afrique de l'ouest

En collaboration avec le Ministère des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique (MPTEN), l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) a organisé un atelier d'évaluation du free Roaming en Afrique de l'ouest du 10 et 11 Août 2017 à NOOM Hôtel à Conakry.

Selon les organisateurs, cet atelier a permis aux participants venus du Mali, du Togo, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, du Sénégal et de la Guinée non seulement d'évaluer l'impact de la mise en œuvre du FREE ROAMING, d'examiner les difficultés rencontrées depuis le lancement effectif de ce projet le 31 mars 2017, mais aussi de partager leurs expériences et solutions pratiques en vue de parvenir à des recommandations communes pour leurs pays respectifs.

A leurs dires, pour la réussite de ce projet, il est important que tous les pays signataires du protocole d'Abidjan ainsi que les futurs adhérents, puissent veiller à l'application effective des recommandations issues de cet atelier par toutes les parties: Régulateurs et Opérateurs.

Antigou Chérif Directeur général de l'ARPT a au nom de ses pairs assuré toute leur volonté et détermination à ne ménager aucun effort pour accompagner les Opérateurs à faire du FREE ROAMING une réalité. « Il est essentiel de se focaliser sur les avantages et opportunités offerts par ce service à nos populations tout en s'assurant de son encadrement pour éviter les éventuels abus », a-t-il indiqué.

Après deux jours de travaux intenses, les participants ont produit un rapport à propos notamment de l'encadrement des relations entre opérateurs des différents pays concernés, des relations entre régulateurs des pays signataires du protocole d'accord, de l'émission d'appel du roamer dans le pays visité, de l'émission d'appel du roamer vers un autre pays de la zone, de la réception d'appel du roamer dans le pays visité, des conditions de reprise des avantages du free roaming, de l'encadrement du renversement des tarifs inter-opérateurs(IOT), du traitement des bonus dans le cadre de la mise en œuvre du free roaming et à propos des accords roaming, du nombre de SIM.

«A propos de l'émission d'appel du roamer dans le pays visité : Le principe de fixation d'un tarif par pays a été retenu. Il s'agit du tarif national TTC le plus élevé appliqué dans le pays visité. Ce tarif est soit un tarif plafond soit un tarif fixe. L'option pour le tarif fixe ou plafond est laissée à la discrétion de chaque pays. L'application de ces tarifs est valable pendant trente jours calendaires. Au-delà de ce délai le roamer sera facturé au tarif en vigueur hors protocole d'accord. A propos de l'émission d'appel du roamer vers un autre pays de la zone: Le principe de fixation d'un tarif par pays a été retenu. Il s'agit du tarif international TTC (hors surtaxe) le plus élevé appliqué dans le pays visité vers l'ensemble des pays de la zone. Ce tarif est soit plafond soit un tarif fixe. L'option pour le tarif fixe ou plafond est laissée à la discrétion de chaque pays.

L'application de ces tarifs est valable pendant 30 jours calendaires. Au-delà de ce délai de roamer sera facturé au tarif en vigueur hors protocole d'accord. A propos de la réception d'appel du roamer dans le pays visité: Appliquer la réception gratuite pour u volume de 300 minutes de communication sur une durée de trente jours calendaires, valable dans tous les pays de a zone. La réception gratuite prend fin à l'épuisement des 300 minutes ou à l'épuisement des 30 jours calendaires.

Dans cette situation, le roamer sera facturé au tarif en vigueur hors protocole d'accord. A propos du traitement des bonus dans le cadre de la mise en œuvre du free roaming: Les bonus sont utilisables dans le cadre du Free Roaming. A propos des accords roaming du nombre de SIM: Chaque opérateur doit avoir un accord de roaming avec tous les opérateurs de chaque pays signataire ; La limitation du nombre de SIM par client et par opérateur est encouragée dans chaque pays », explique-t-on dans le rapport.