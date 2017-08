Burkina Faso: A l'hôpital Yalgado, des blessés et beaucoup de traumatisés

Un peu plus loin, en neurochirurgie, on croise une famille qui veille Ismaël, un jeune 26 ans qui faisait la fête au restaurant Istanbul. Il a eu beaucoup de chance, explique le chirurgien qui devait l'opérer dans la nuit : la balle qui l'a touché au crâne va pouvoir être extraite.

« La cellule, poursuit-il, leur permet de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, de pouvoir exprimer ces aspects émotionnels pour se représenter la réalité et la possibilité d'utiliser les ressources et les capacités dont ils disposent pour pouvoir faire face. »

A l'hôpital Yalgado Ouédraogo, il ne restait plus que quelques victimes lundi après-midi : un gendarme blessé au bras dans les affrontements au café-restaurant Aziz-Istanbul, quelques patients en chirurgie orthopédique et un en neurochirurgie.

Une bonne partie des victimes de l'attaque de dimanche soir qui a frappé un café-restaurant de Ouagadougou ont été acheminées au CHU Yalgado Ouédraogo. L'hôpital central de la capitale burkinabè a pu prendre en charge ces hommes et ces femmes blessés et traumatisés, comme les familles qui ont vécu dans l'inquiétude de retrouver les leurs sains et saufs.

