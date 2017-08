Angola: Pose de la première pierre pour la construction de l'Institut d'hématologie pédiatrique

Luanda — La première pierre pour la construction de l'Institut d'hématologie pédiatrique d'Angola a été posée lundi, à Luanda, par le vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente, pour augmenter la fourniture de ces services à la population.

L'infrastructure qui sera construite durant environ 24 mois, a été principalement conçue pour répondre à des situations de maladies avec des causes et / ou origines hématologiques, telles que l'anémie falciforme, les leucémies aiguës et chroniques et les lymphomes.

Le bâtiment de cinq étages comprend des zones techniques et administratives supplémentaires, notamment une Morgue de 12 tiroirs, une pharmacie, une buanderie, une zone de stockage des déchets hospitaliers et un parking.

A l'occasion, le ministre de la santé, Luís Gomes Sambo, qui a été témoin de l'acte, a déclaré que « le projet est d'un grand intérêt pour la santé des enfants et avec un penchant spécial pour l'assistance en cas d'anémie falciforme».

L'Institut, selon le ministre, aura quatre domaines principaux d'intervention, d'abord un centre de soutien pour les enfants souffrant d'anémie, avec une capacité d'assistance de 100 enfants par jour, avec 60 pour cent dans le département d'urgence et 40 dans la consultation externe.

Le second sera pour les Services d'Hématologie pédiatrique, en collaboration avec l'Institut national du sang, et le troisième, le Centre de greffe de moelle osseuse, en collaboration avec l'Institut de lutte contre le cancer et d'autres hôpitaux de référence, en fonction du cadre juridique à établir dans le pays sur la transplantation d'organes humains.

Toutefois, le quatrième domaine d'intervention sera liée à l'épidémiologie, la prévention, l'éducation et soutien à la famille, en collaboration avec la Direction nationale de la santé publique.

"Ce projet du ministère de la Santé est axé sur les soins de santé aux patients dans le forum hématologique et immuno-hématologique, mener des recherches cliniques, épidémiologiques et spécialiser le personnel technique dans le domaine de l'hématologie", a soutenu le titulaire du portefeuille de la santé.