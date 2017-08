Sénégal: Le Conseil constitutionnel confirme la victoire de BBY

Dans le derby de la Zone ouest A entre le Sénégal et la Guinée, ce mardi dans la grande banlieue de… Plus »

S'agissant du cas de Mbacké, Serigne Abdou Mbacké Ndo (BBY) investi sur la liste départementale de Mbacké, avait fait observer que "le scrutin n'a pu se tenir dans 220 bureaux de vote" à Touba, "pour un total de quatre-vingt-neuf mille six cent quarante et un (89 641) électeurs".

Il y a aussi l'Initiative pour une politique de développement (IPD) avec Ibrahima Abou Nguette, "And Saxal Liggey" de l'ancienne ministre Aïda Mbodj, "Oser l'avenir" (Aïssata Tall Sall), "Senegal Day Dem" avec Cheikh Tidiane Gadio et "Ndawi Askan Wi" avec l'ex-inspecteur des Impôts Ousmane Sonko.

Dix autres partis se partageant le plus fort reste ont obtenu chacun 1 député, à savoir le Parti pour la vérité et le développement (PVD), la coalition "Yeessal" de Modou Diagne Fada, "Bunt Bi" de Théodore Monteil, la Convergence patriotique pour la justice et l'équité (CPJE) de Demba Diop dit "Diop Sy".

