Cameroun: L'opposition accuse Paul Biya d'être en campagne électorale

« Il y a encore environ deux ans pour la CAN 2019. On pourrait varier les messages. Pour le moment, nos responsables ne nous ont pas encore dit si la campagne ira hors de la ville de Douala. Si c'est le cas, l'affichage se fera sur des panneaux classiques parce que en ce qui nous concerne, nos écrans Led sont seulement dans la ville de Douala ».

Approchés pour donner les explications sur cette présence du message et de l'image présidentiels sur les écrans, les responsables de la régie publicitaire Média plus s'en défendent, et lient cette actualité à la prochaine CAN.

Le message en lui-même est un extrait du discours du chef de l'Etat lorsqu'il recevait le mouvement sportif national jeudi dernier à la présidence de la République, dans lequel Paul Biya a souligné à grand trait que « la CAN 2019, c'est déjà demain ; vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive ici même au Cameroun. Et le Cameroun sera prêt le jour dit, j'en prends l'engagement ».

Pour le parti-leader de l'opposition parlementaire, le Social democratic front (SDF), il ne fait l'ombre d'aucun doute que le président de la République et président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC- au pouvoir » est d'ores et déjà en campagne, d'autant qu'une disposition de sa formation politique en fait le « candidat naturel du RDPC à l'élection présidentielle ».

