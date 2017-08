Cameroun: CRISE Anglophone - Reprise des villes mortes à compter du 14 août

Toutes choses étant égales par ailleurs, le communiqué de presse du Consortium qui porte la signature de Tassang Wilfred, coordonnateur du programme et l'avocat Eyambe Ellias, secrétaire général adjoint du Consortium, arrive dans un contexte où le régime du Renouveau a dépêché des émissaires aux Usa, en Europe à l'effet de négocier avec des compatriotes de la diaspora des voies et moyens d'une sortie de crise durable.

En outre, les leaders du Consortium réitèrent que la rentrée des classes ne sera pas possible en septembre 2017 et invitent les populations du Southern Cameroon à se ravitailler conséquemment et à faire preuve d'abnégation ce d'autant que cette phase va impliquer d'énormes sacrifices raison pour laquelle ces leaders invitent tout le monde au respect scrupuleux des directives.

Durant ces moments de grève, interdiction formelle est prescrite aux véhicules et autres motos de circuler dans l'espace du Southern Cameroon, y compris des citoyens de la République du Cameroun. A ce sujet, le Cacsc met en garde Congelcam qui, selon les échos qui lui sont parvenus, s'entête à poursuivre ses activités commerciales en dépit du mot d'ordre lancé et Congelcam sera considérée en cas de non-respect de ces nouvelles dispositions, comme ennemi dans leur combat. Les populations sont invitées à rester dans leurs domiciles de 6h à 18H pour éviter de tomber dans des situations fâcheuses.

Décidément, le Cameroun n'est pas sorti de l'auberge d'une crise qui secoue les régions du Sud-ouest et du Nord-ouest depuis le mois d'octobre 2016. Bien plus, les mesures prises par le gouvernement de la République à l'effet de résorber cette situation conflictuelle qui sape le tissu économique fragile de l'ensemble du pays, met en péril notre vivre ensemble, ne semblent pas avoir satisfait les leaders du Consortium de la société civile du Cameroun anglophone (Cacsc en anglais).

