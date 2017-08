Sénégal: Démarrage d'une formation en conduite en faveur de soixante jeunes de Nguer Malal à Louga

Dans le derby de la Zone ouest A entre le Sénégal et la Guinée, ce mardi dans la grande banlieue de… Plus »

Kanté, également directeur général de la Société d'aménagement des terres du delta et de la Falémé (SAED) a promis aussi de "recycler" les chauffeurs de taxis-brousse en renforçant leur capacité en collaboration avec la gendarmerie dans le but de diminuer la fréquence des accidents de la route.

Le maire de Nguer Malal veut ainsi résorber le chômage des jeunes en les aidant d'abord à se former. Après cette formation et en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) et la société Locafrique spécialisée dans le crédit automobile, ces jeunes seront aidés à trouver un emploi en bénéficiant d'un prêt ou suivant des modalités qui seront définies dans la convention que le maire promet de signer avec ces deux entités.

"Le transport est une activité très prisée dans la région et l'emploi reste une préoccupation quotidienne des autorités au plus haut niveau", a-t-il déclaré à la presse lors du lancement de l'opération un peu après une visite guidée du marché hebdomadaire de Ngouye Mbeut.

