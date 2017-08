Ile Maurice: Police - Allô, ici la hotline 148

Si les appels favorisent généralement les dénonciations de délits, ils peuvent parfois déboucher sur des dérives du public, explique Vijaycumar Dawon. «Comme c'est un service gratuit, nous avons droit à des plaisantins. On ne compte pas le nombre de cas de personnes ivres ou d'enfants qui nous appellent. Or, le Crime Stoppers Scheme est là pour réduire les délits en nous appuyant sur les données du public, des ONG, des médias. C'est comme le 911 en France», indique-t-il.

La policière explique qu'à mi-chemin, la victime s'est égarée, est tombée et s'est blessée. L'équipe du 148 est restée en ligne avec elle pendant deux heures. Ce qui a permis de la localiser et d'intervenir d'urgence en hélicoptère pour la sauver. Sara Godon souligne que, dans ce cas, la précision de l'information est vitale.

Les appels ont permis de sauver des vies, dont celle d'une touriste de passage à Maurice, raconte la constable Sara Godon. «En janvier, une touriste de 75 ans était allée sur la montagne du Pouce. Un chauffeur de taxi l'y avait déposée. Mais au bout de deux heures, elle n'était toujours pas revenue. Il a alors alerté son hôtel. Ils ont pu la joindre par téléphone. Elle était en détresse. Comme elle avait un portable international, on avait du mal à communiquer avec elle. Le moyen le plus efficace était d'appeler le 148.» Ce que la touriste a fait.

Kinsley Potié explique qu'une fois les informations obtenues, elles sont enregistrées et traitées. «Parfois, elles peuvent être erronées. Nous devons vérifier leur authenticité et nous les transmettons aux départements concernés», ajoute-t-il.

La hotline 148 a vu le jour en 2012. Lancée d'abord par le Central Criminal Investigation Department, elle est passée sous la responsabilité de la Police Information and Operations Room en 2015. L'objectif était d'intégrer le public dans le combat contre la criminalité. La hotline est anonyme et gratuite. Cela, car «il est important de créer la confiance avec la population», nous dit le superintendant.

«Depuis deux semaines, on avait des informations au sujet de ce Bangladais à travers la hotline. L'opération a alors été montée et a conduit à des arrestations», déclare le superintendant Vijaycumar Dawon. Ce dernier est l'officier en charge de la Police Information and Operations Room aux Casernes centrales. Il souhaite à présent que les citoyens utilisent le 148 s'ils ont des informations sur la disparition des deux cousins dans le Sud, le 31 juillet.

