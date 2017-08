Congo-Kinshasa: Plus de mille réfugiés centrafricains sont arrivés en RDC

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont commencé le… Plus »

A ce jour, le HCR a reçu 7 % des 55,3 millions de dollars américains demandés pour assister les réfugiés et demandeurs d'asile centrafricains en RDC. Parmi les principaux donateurs pour la réponse à la crise centrafricaine en RDC il y a les Etats-Unis, le Japon et l'Union européenne.

Le HCR achemine plus d'aide dans les zones qui accueillent les demandeurs d'asile. Vu que les nouveaux arrivants sont hébergés par des familles congolaises, le HCR compte aussi soutenir la communauté hôte qui fait face à des défis en termes d'accès à l'eau potable et aux services de santé.

Pour répondre à la situation humanitaire de plus en plus grave dans les zones d'arrivée, le HCR a distribué, du 5 au 8 août, des articles ménagers essentiels à Yakoma, Limasa et Satema au Nord-Ubangi. 9.754 personnes ont reçu entre autres des seaux, nattes, couvertures, moustiquaires, et ustensiles de cuisine.

