Ile Maurice: Victimes d'accidents de la route - Ils s'appelaient...

En 226 jours, 95 personnnes sont décédées dans des accidents de la route. elles étaient à la fleur de l'âge ou profitaient de leur retraite. Peu importe le nombre d'années qu'elles ont vécues, les victimes laissent derrière elles des plaies qui auront du mal à se refermer.

Hommage

Elle s'appelait Yogeshwaree Pooroosotumaren et avait seulement 4 ans.

Ce jour-là, elle était en voiture avec ses parents et quelques membres de sa famille, dont sa grand-mère, devi Pooroosotumaren, 57 ans, lorsque leur voiture a été percutée à l'arrière par un autre véhicule avant de terminer sa course dans un caniveau à hauteur de Midlands. C'est l'oncle de la petite, soit le fils de devi, qui était au volant. ils se rendaient tous à une session de prière à Curepipe. la petite Yogeshwaree est restée coincée sous l'amas de ferraille qu'était devenu le véhicule et a dû être extirpée de là par les pompiers. Sa grand-mère devi perdra également la vie dans cet accident. le «pa... paaa» que la petite a balbutié à l'intention de son père restera à jamais gravé dans la mémoire de ce dernier.

Elle s'appelait Shesvee Jhurreea et n'avait que 6 ans.

Elle adorait les balades à moto avec son père. d'ailleurs, le dimanche 21 mai, elle l'avait supplié pour qu'il l'emmène faire un «petit tour» à moto. Ce sera le dernier de la petite. la moto que pilotait son père, Vishal Jurheea, fera une violente sortie de route avant de tomber dans un précipice d'environ 2m50. la fillette y laissera la vie.

Il s'appelait Dashin Iteea et avait 16 ans.

L'adolescent a été arraché à la vie dans la fleur de l'âge dans un accident de la route survenu le 11 janvier. il était à moto lorsqu'il a perdu le contrôle de l'engin et a dérapé. Violemment projeté au sol, il est resté allongé, inerte. un témoin de la scène racontera plus tard que quand il a accouru pour prendre des nouvelles du jeune garçon, ce dernier s'est agité, lui a demandé de le serrer fort dans ses bras. Cela, avant d'appeler sa maman sans relâche : «Maaaa... maaaa... Vinn sers mwa, mo pou mor.» il a rendu l'âme après.

Il s'appelait Georges Flore et la danse était sa passion.

À 59 ans, le quinquagénaire en faisait facilement dix de moins. Le résultat de longues années à pratiquer la danse. Il était, d'ailleurs, coach de Zumba et vouait une passion indescriptible à la gymnastique. Le jour de l'accident, soit le 28 mars, il était justement en route pour un cours de danse lorsque sa moto a été percutée par une voiture sur l'autoroute à Nouvelle-France. Il en a perdu le contrôle et a atterri contre le parapet. Georges a eu le thorax ouvert et est décédé sur place peu de temps après. Ses élèves l'ont attendu dans leur salle de danse jusqu'à ce qu'ils apprennent la terrible nouvelle. Quant au conducteur de la voiture, il ne s'est pas arrêté, mais s'est rendu au poste de police par la suite.

Elle s'appelait Jacqueline Marday et avait 82 ans.

Le vendredi 2 juin, alors qu'elle se trouvait sur un passage piéton à Curepipe, elle est renversée par une voiture. Transportée d'urgence à l'hôpital, la retraitée ne survivra pas à ses blessures. Depuis, son fils, Jack Marday, se méfie de ses rêves, car quelques mois avant le drame, il avait rêvé que sa mère perdrait la vie dans des circonstances similaires. Un cauchemar devenu une triste réalité.

Elle s'appelait Uzma Sugun et avait 22 ans.

Elle est morte sur le coup après que son foulard (horni) s'est retrouvé coincé dans la roue de la moto que pilotait son mari. Ils avaient célébré leur union une semaine avant le drame. Elle ne profitera jamais de son mariage.

Ils s'appelaient Georges et Elizabeth Vaughan et avaient 57 et 46 ans respectivement.

Ce couple britannique venait tout juste de fouler le sol mauricien le 26 avril lorsque le taxi dans lequel il se trouvait a fait une violente sortie de route à hauteur de Verdun-Bois-Pignolet. Coupant court les célébrations de leur quinzième anniversaire de mariage. Ils voulaient qu'il soit inoubliable sur l'île paradisiaque.

Ils s'appelaient Abdool Hamid et Amina Bibi Jainoodeen.

Le couple, âgé de 72 et 67 ans respectivement, était en route pour l'aéroport ce 11 mai fatidique, lorsque sa voiture a dérapé à La Vigie, terminant sa course contre le parapet. L'impact a été si violent que la voiture a été réduite en un amas de ferraille. Le couple est mort sur le coup. Toutefois, la fille des victimes et son papa s'en sont sortis.

Il s'appelait Louis Patrick Hortense et avait 25 ans.

Son corps a été découvert, le 20 juillet, gisant sur l'asphalte aux petites heures du matin à côté de son vélo. Il a été victime d'un accident suivi d'un délit de fuite et n'a pas survécu. Ce n'est qu'après cinq jours que son corps a été identifié à l'hôpital.

Il s'appelait Oulagen Murden et avait 13 ans.

Il a été fauché par un van le 2 août à Grand-Gaube. Il se rendait à la boutique du coin à bicyclette quand l'accident a eu lieu. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital, mais y a rendu l'âme quelques jours plus tard.