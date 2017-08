Centrafrique: Le temps de la justice "implacable"

Plus de 10.000 individus ayant fui l'insécurité à Bema, en République centrafricaine, sont… Plus »

"Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici, et Dieu merci, cela a été suffisamment documenté. La Cour a commencé, le procureur spécial et l'équipe en place ils travaillent déjà dans la préparation des enquêtes."

Une Cour pénale spéciale a été créée en juin 2015. Cette Cour est censée être un tribunal mixte, c'est-à-dire constitués des magistrats locaux mais aussi étrangers. Deux ans plus tard, cette cour reste incomplète car seul son procureur, le congolais Toussaint Muntazini Muimapa, et cinq autres membres d'origine centrafricaine ont été nommés.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.