Burkina Faso: Qui est derrière les attaques de Ouagadougou ?

Et revoilà l'Avenue Kwame Nkrumah, en moins de deux années, sous les feux des projecteurs. Après… Plus »

La capitale burkinabè ne semble plus être épargnée par des attaques armées. La question qui revient très souvent est de savoir pourquoi les commanditaires de ces attaques en veulent au Burkina Faso. De nombreux spécialistes établissent un lien de cause à effet entre la chute de Blaise Compaoré et les attaques terroristes à Ouagadougou. Car, expliquent-ils, le président burkinabé déchu entretenait d'excellentes relations avec la plupart des leaders des groupes armés qui écument le nord du Mali. Mieux, Blaise Compaoré avait coordonné la libération de plusieurs otages occidentaux aux mains de ces terroristes. Cliquez sur l'image pour écouter l'anayse d'Abdoul Karim Saïdou, professeur de sciences politiques et spécialiste des questions de sécurité.

