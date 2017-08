Burkina Faso: brahim Boubacar Keïta à Ouagadougou suites à l'attentat au café Aziz Istanbul

Le Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé, hier mardi 15 août 2017 à Ouagadougou, pour exprimer sa solidarité au peuple burkinabè, à la suite de l'attentat terroriste ayant visé le café-restaurant Aziz Istanbul, le dimanche 13 août 2017.

Les messages de compassion des pays amis et frères à l'endroit du peuple burkinabè, victime d'attentat terroriste survenu le dimanche dernier, continuent d'arriver de partout à travers le monde. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), lui, a choisi de venir exprimer de vive voix cette solidarité. A cet effet, il a effectué hier, 15 août 2017, une visite au

« pays des Hommes intègres». L'avion présidentiel malien, qui l'a transporté, a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou, à 16 heures 30mn précises. Il a été accueilli au pied de l'appareil par son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré. Le visage marqué, les deux dirigeants se sont fait des accolades, s'en sont suivis les honneurs militaires avant que l'hôte malien ne serre la main aux officiels burkinabè mobilisés pour la circonstance. Le président IBK s'est ensuite retrouvé au salon présidentiel de l'aéroport avec son homologue Kaboré. « Nous sommes venus témoigner notre solidarité avec le peuple frère du Burkina Faso, qui a été durement éprouvé par des attaques barbares et sauvages. Je m'incline sur la mémoire des victimes », a déclaré, le Président malien, au perron du palais présidentiel de Kosyam.

Dès l'entame de son propos, « IBK » a rappelé la nécessité pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment ceux du G5 Sahel, d'agir en synergie . « Après ces attaques au Burkina Faso et chez moi au Mali, précisément à Tombouctou et à Douentza, nous devons unir nos forces et mutualiser nos moyens pour faire face à ce monstre hideux sans visage, qui surgit de l'on ne sait où, avec des desseins dont le seul but est de causer le maximum de morts », a-t-il indiqué. Car, a ajouté le président en exercice du G5 Sahel, l'ambition affichée par les terroristes est d'obliger les peuples à travers cette terreur, à se terrer dans leurs maisons en cessant toute activité.

Sur les ruines du café Aziz Istanbul

Mais, ce rêve, dira IBK, ne verra pas le jour sous nos cieux. « Ils ne le réussiront jamais », a-t-il lancé. Face à cette situation, le président malien a salué une fois de plus l'initiative des pays du G5 Sahel dont la force est appelée à se mettre en place dans les tout-prochains mois. « Si le G5 n'existait pas, il aurait fallu le créer », a indiqué le chef de l'Etat malien.

Selon lui, les pays africains ont des défis majeurs en termes de développement économique et de progrès sociaux, mais fait-il observer, les défis sécuritaires ont obligé certains Etats à reléguer ces questions prioritaires au second plan. Avant de conclure : «Si tel est le prix à payer, nous sommes prêts car nous ne céderons pas à la peur, à la barbarie ».

Auparavant, le chef de l'Etat malien, de l'aéroport international de Ouagadougou s'est rendu sur les « ruines » du café-restaurant Aziz Istanbul où l'attentat a été perpétré. Sur place, aux environs de 17h, l'émotion, la consternation et la tristesse étaient à leur comble. Ibrahim Boubacar Keïta qui était accompagné de son homologue burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, sans doute dépassé par l'ampleur des dégâts et la violence de la tuerie, en témoignent les impacts des balles, n'a pu piper mot à la presse.

Au cours de cette visite, le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïza Sérémé et son équipe d'enquêteurs, ont fait de leur mieux pour mettre la délégation présidentielle au parfum des choses. Dans ce sens, ils se sont évertués à retracer le film des événements tel que livré par le secret de l'enquête avec l'aide des survivants et autres témoins. « Deux individus de sexe masculin sur une motocyclette ont fait irruption sur la terrasse du café, aux environs de 21h15, ouvrant le feu sur les clients qui étaient attablés », a expliqué Maïza Sérémé.

Dans son récit, elle a par ailleurs rappelé au visiteur malien que le bilan de ces attaques s'établit aujourd'hui à 18 morts et une vingtaine de blessés dont des éléments des Forces de défense et de sécurité burkinabè. Au terme de cette visite aux pas de course, l'hôte malien, qui a, lui aussi, actuellement des morts dans les bras, s'est envolé en fin de soirée pour Bamako.