Burkina Faso: IBK à Ouagadougou pour témoigner de la solidarité du Mali

« Quand on a pénétré à l'intérieur, le premier a été abattu aux environs de 3h du matin et 20 minutes après le premier, le deuxième a également été abattu », a poursuivi le commandant Somda.

« A notre arrivée, le maximum de victimes gisait déjà au sol et quand on a commencé l'investigation du premier niveau, nous avons été pris à parti par des tirs très nourris, a expliqué le militaire. Notre bouclier balistique a résisté pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'on soit obligé de l'abandonner ».

Les deux chefs d'Etat se sont ensuite rendus sur les lieux de l'attaque, et alors qu'ils contemplaient les ruines du restaurant Aziz Istanbul, le commandent Evrard Somda, le chef de l'Unité spéciale intervention de la gendarmerie nationale, a décrit par le menu comment lui et ses hommes sont intervenus contre les deux terroristes.

