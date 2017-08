Afrique de l'Ouest: L'ONU souligne l'urgence de déployer la force anti-terroriste du G5 Sahel

Et revoilà l'Avenue Kwame Nkrumah, en moins de deux années, sous les feux des projecteurs. Après… Plus »

Le plein déploiement de la force lui devrait être effectif en Mars 2018. Les Etats-Unis qui s'étaient montré très réticents au G5 ont semblé infléchir leur position. Ils ont assuré vouloir maintenir leur aide bilatérale et participer aux prochaines conférences pour lever des fonds sans s'engager plus concrètement.

La France a donc appelé à une plus grande mobilisation de la communauté internationale soulignant l'urgence d'agir 48 heures après les attentats terroristes qui ont endeuillé le Burkina Faso et le Mali. Une première réunion sur les financements aura lieu à Berlin le 18 septembre puis une réunion ministérielle du conseil de sécurité en octobre prochain et enfin une conférence des donateurs en décembre.

La facture s'élève à 423 millions d'euros par an pour le plein déploiement de la force anti-terroriste du G5 Sahel, mais le compte n'y est toujours pas. A ce jour, le G5 dispose d'un quart du budget, soit 108 millions d'euros financés pour moitié par l'Union Européenne, les 5 pays du Sahel et une aide logistique de 8 millions promises par Paris.

