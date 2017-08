Kenya: Raila Odinga va-t-il appeler ses partisans à l'insurrection ?

La Commission kényane des droits de l'homme (KHRC) et Africa Centre for Open Governance (AfriCOG), deux ONG qui… Plus »

En attendant la politique que compte suivre Raila Odinga et ses sympathisants, le président élu a appelé lundi au calme et demandé à son rival de porter ses revendications devant la justice. Une éventualité que continue d'écarter l'opposition.

"Je ne crois pas qu'il va demander aux gens d'aller dans les rues. Il y a, dans les zones réputées proches d'Odinga, un tel dispositif militaire qu'il serait trop risqué d'appeler à des manifestations qui pourraient aboutir à des massacres. Je ne pense pas qu'un leader politique pourrait conduire ses sympathisants à une telle situation", rassure Samwel Mukira Mohochi, activiste des droits humains et directeur exécutif de l'International Commission of Jurists.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.