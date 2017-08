Kenya: Présidentielle - Polémique autour de la publication des procès-verbaux

Une semaine après le vote, les Kényans attendent toujours la publication de certains des procès-verbaux. Les formulaires 34a portant les résultats de chaque bureau de vote, et les formulaires 34b portant ceux au niveau des circonscriptions, devaient être mis en ligne sur le site de l'IEBC (la Commission électorale indépendante) plus rapidement après le scrutin.

Au Kenya, on attend toujours la décision de Raïla Odinga, le chef de la coalition de l'opposition Nasa. Depuis l'annonce des résultats officiels qui donnent Uhuru Kenyatta vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 54% des voix, l'opposition campe sur ses positions assurant que les élections ont été « volées » par le gouvernement. Mais Raïla Odinga tarde à dévoiler sa stratégie. Il peut soit accepter la défaite, soit déposer un recours en justice, soit appeler à la mobilisation populaire. Mais il doit d'abord prouver que les élections ont bien été truquées. Sa dernière attaque en date contre la commission porte sur la publication des procès-verbaux.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.