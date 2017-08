Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille du grand journaliste et écrivain Abdelkrim Ghallab

document

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du grand journaliste et écrivain Abdelkrim Ghallab, décédé dimanche soir à El Jadida à l'âge de 98 ans.

Dans ce message, SM le Roi affirme avoir appris avec une grande peine et profonde affliction la triste nouvelle du décès du Professeur Abdelkrim Ghellab, que Dieu l'ait en Sa sainte miséricorde et l'accueille dans Son vaste paradis.

"En cette douloureuse circonstance, Je vous présente, et à travers vous à l'ensemble de ses proches et amis et à sa grande famille istiqlalienne, Nos vives condoléances et Nos sincères sentiments de compassion face à cette perte cruelle, implorant le Très Haut de vous accorder patience et réconfort", indique le message.

Avec le décès de Abdelkrim Ghallab, "le Maroc a perdu l'un de ses grands hommes et un exemple du patriote sincère de par son attachement aux valeurs sacrées, sa fidélité à son Roi, sa lutte pour l'unité et la souveraineté et son dévouement aux constantes nationales qui ne souffrent d'aucune compromission et ce, tout au long de la période de lutte et de libération, sous la direction de Notre vénéré grand-père, Sa Majesté le Roi Mohammed V, ou sous l'ère de l'indépendance et l'édification du Maroc moderne, sous l'impulsion de Notre auguste père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde et les entoure de sa mansuétude", ajoute le message.

"Le défunt était le modèle du citoyen marocain responsable, qui a mis sa plume et sa littérature au service des constantes nationales et des principes universels suprêmes, avec courage dans l'expression des opinions et sincérité dans l'action et la parole", souligne le message.

Ainsi, la famille de la presse au Maroc a perdu l'un de ses pionniers, celle de la littérature l'un de ses grands symboles et l'Académie du Royaume l'un de ses éminents membres.

"Tout en partageant votre peine suite à cette perte cruelle, inscrite dans le destin imparable de Dieu, et vous exprimant Notre bienveillance et Notre haute sollicitude, Nous implorons Dieu de rétribuer le défunt pour les services méritoires et les actions louables rendus à la nation et pour ses positions patriotiques mémorables et de l'accueillir dans Son vaste paradis", conclut le message royal.