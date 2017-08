Madagascar: L'insécurité, l'un des thèmes de l'élection présidentielle

Le sujet est devenu presque banal, mais on ne l'épuisera jamais car il revient tous les jours dans la vie de nos concitoyens. L'insécurité est un fléau qui frappe sans que l'on s'y attende et la prochaine présidentielle va certainement mettre en lumière ce problème et la manière dont les candidats vont essayer de le résoudre.

L'insécurité, l'un des thèmes de l'élection présidentielle

C'est l'une des questions à laquelle tous ceux qui veulent diriger le pays doivent répondre : comment redonner confiance à une population qui a l'impression de ne pas être protégée ? La situation actuelle est à mettre au passif du régime en place qui est tout à fait conscient de sa gravité. Mais malgré toutes les réunions qui ont été organisées pour élaborer une stratégie efficace, le problème persiste et va même en s'amplifiant.

En fait, cette dernière ne pourra donner toute sa pleine mesure que sur le long terme et nécessite des moyens importants. Il va donc falloir vivre pour le moment dans cette atmosphère de peur et d'inconfort qui nous pourrit la vie. «Si je reste chez moi, je risque d'être cambriolée et menacée par des bandits armés. Si je sors dans la rue, je peux être détroussée par des malfaiteurs. Si je voyage, je risque d'être stoppée par des coupeurs de route. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer ! », affirme une jeune femme sur son compte facebook, exprimant ainsi le sentiment de désarroi éprouvé par de nombreux citoyens.

Le constat est amer et donne l'impression d'une impasse. On ne peut cependant pas blâmer les forces de l'ordre qui sont en sous effectif et qui essaient tant bien que mal de répondre aux appels leur étant adressés. Mais ils sont souvent dépassés par l'ampleur de leur tâche. Toute la politique de sécurité est à repenser. Les gros titres des journaux qui montrent un niveau d'insécurité alarmant doivent interpeller nos dirigeants et tous ceux qui aspirent à prendre leur place. Pour le moment, ces derniers n'en parlent que très peu. Mais l'insécurité et les moyens de l'éradiquer devraient être des thèmes qui occuperont une place importante dans la campagne pour l'élection présidentielle de 2018.