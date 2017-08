Algérie: Le Premier ministre limogé trois mois à peine après sa nomination

"Investissement des Marocains du monde : opportunités et défis", est le thème d'une rencontre… Plus »

Au mois de juin, le Premier ministre déchu avait annoncé des enquêtes sur l'attribution de marchés publics, des restrictions d'importations, dénonçait la corruption et il avait publiquement critiqué l'inefficacité économique des usines de montage automobile créées par le précédent ministre de l'Industrie. Ces mesures étaient très impopulaires au sein des importateurs, et des hommes d'affaires dont une partie est aujourd'hui au pouvoir dans le pays.

