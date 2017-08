Sierra Leone: Polémique après la coulée de boue qui a ravagé Freetown

Plus de 300 personnes ont été tuées en Sierra Leone, selon un bilan qui risque de s'alourdir, dans… Plus »

Coincée entre la mer et la montagne, Freetown a le plus haut taux de précipitation annuel d'Afrique ; les inondations y sont récurrentes.

D'autres, notamment parmi la société civile, pointent la responsabilité du gouvernement qui n'aurait pas su contrôler l'urbanisation galopante qui depuis plus de vingt ans grignote chaque année un peu plus les hauteurs de la capitale.

Des centaines de morts et des milliers de sans-abris, le bilan est encore incertain et surtout provisoire alors que les recherches peinent à avancer dans la capitale sierra léonaise touchée depuis mardi 15 août par des inondations et des glissements de terrains sans précédents. Alors que les chances de retrouver des survivants s'amenuisent, la douleur des habitants laisse place à la colère et au questionnement.

