Tunisie: Tendance haussière des investissements

Selon M. Saidi, le taux de croissance enregistré est dû à plusieurs facteurs dont l'évolution du secteur de l'agriculture qui a enregistré au cours du premier semestre une croissance de 1,9%. Les services marchands ont enregistré également un accroissement de 4,2%. Des résultats positifs ont concerné, de même, les secteurs du transport, des services financiers et des services touristiques. Les services non marchands relevant de l'administration qui représentent 17% de l'économie nationale ont évolué de 0,5% au cours du premier trimestre contre 0,2% durant le deuxième trimestre de cette année.

L'industrie en baisse

L'orateur a indiqué, par ailleurs, que le secteur de l'industrie dans son ensemble a connu un recul de 2%. Ce secteur représente à lui seul 27% de l'économie nationale. L'industrie manufacturière a chuté de 0,2% même si certaines activités comme celles qui sont liées aux industries mécaniques et électriques et à l'agroalimentaire ont enregistré des résultats encourageants. Le secteur des industries non manufacturières a connu, lui aussi, une dégringolade de 5,3%. Selon M. Saïdi, le chômage s'est stabilisé à un taux de 15,3% avec 626 mille chômeurs. Au cours du premier trimestre, le taux du chômage était de 31,2% contre 30,3% le trimestre suivant. On constate, toutefois, que le chômage est plus important chez les filles que chez les garçons.

De son côté, M. Khélil Laâbidi a indiqué qu'à la fin du mois de juin 2017, les investissements étrangers ont atteint le montant de 967,8 MDT. Comparés aux trois dernières années, ces investissements ont enregistré une variation de +1,8% par rapport à 2016 et moins 19,1% par rapport à 2015 et moins 26,0% en comparaison de 2014. L'orateur a expliqué que les investissements de portefeuille ont baissé au cours des six premiers mois. Or, cette tendance pourrait s'inverser rapidement dès la concrétisation des premières opérations. D'ailleurs, la nouvelle loi sur l'investissement prévoit plusieurs avantages comme l'exemption de l'autorisation pour les acquisitions par les étrangers des valeurs mobilières tunisiennes donnant droit de vote ou d'action dans des entreprises installées en Tunisie.

D'ailleurs, le pic de l'investissement de 2015 s'explique essentiellement par la mise en application du décret n°3629-2014 qui a autorisé les étrangers à acquérir librement sans autorisation des titres de capital à condition que la participation étrangère, y compris l'opération d'acquisition concernée, soit comprise entre 50 et 66,66% du capital.

Projets d'extension

Mieux encore, au cours du premier semestre de cette année, les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint un montant de 944,8 MDT. En comparaison des six dernières années, ces investissements ont enregistré des variations de 2,9% par rapport à 2016, moins 1,0% par rapport à 2015 et moins 34,0% par rapport à 2014. Les IDE sont repartis à hauteur de 53% pour les énergies, 39% pour les industries manufacturières, 8% pour les services. Le flux des IDE hors énergie, au cours du premier semestre de cette année, a permis de réaliser 283 opérations d'investissement d'une valeur totale de 449,8 MDT permettant la création de 3.726 postes d'emploi.

Parmi les projets d'investissement, on peut citer 17 (6%) projets de création d'une valeur de 101,4 MDT (23%) permettant la création de 567 (15%) nouveaux postes d'emploi.

S'agissant des déclarations d'investissement réalisées au cours du premier semestre de 2017, on constate que les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat ont connu une baisse de 21,0%, soit une valeur de 405,4 MDT en 2017 contre 513,1 MDT en 2016. Les investissements dans le secteur des services totalement étrangers ou en partenariat ont, par contre, connu une hausse de 167,6%, soit une valeur de 129,8 MDT cette année contre 48,5 MDT une année auparavant.

Dans son intervention, M. Fadhel Abdelkéfi a indiqué qu'il est possible de réaliser une croissance de 2,5% cette année. La dynamisation des investissements montre que la Tunisie dispose des atouts pour l'implantation des sociétés étrangères dans un climat de concurrence et des possibilités d'exportation. Les opérations d'extension prouvent également la volonté des investisseurs étrangers de développer leurs projets déjà existants sur le sol tunisien.

Répondant aux questions des journalistes, le ministre a indiqué que la baisse de la production des hydrocarbures a été responsable dans une large mesure du résultat limité de la croissance. Le Forum de l'investissement 20/20 a été destiné à soutenir la Tunisie pour alimenter son budget et les engagements sont tenus et ont été mis en œuvre. C'était une occasion aussi pour faire connaître aux invités de la Tunisie les hommes d'affaires tunisiens et le climat des affaires.

Fadhel Abdelkéfi : « Il n'y aura pas de conflit d'intérêts »

Réagissant aux accusations calomnieuses propagées sur les réseaux sociaux, et concernant une entreprise dont il était le gérant -- avant sa nomination en tant que ministre -- et dont la maison mère se trouve au Maroc, M. Abdelkéfi a nié les informations rapportées par certains médias et réseaux sociaux selon lesquelles il a été arrêté à l'aéroport alors qu'il était en possession d'une valise conteant des billets de banque. M. Abdelkéfi a indiqué que toutes les opérations de transfert se faisaient dans les règles et la Banque centrale de Tunisie en était informée. Ces fonds étaient destinés à l'augmentation du capital de la société. Le ministre a assuré, en outre, qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts et qu'il est le premier à défendre les intérêts de la Tunisie, précisant que «j'ai su à travers les réseaux sociaux que j'ai été condamné par contumace, en 2014, en tant que représentant légal de Tunisie Valeurs, j'ai fait alors opposition au verdict et déposé un recours».