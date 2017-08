Afrique: CHAN TOTAL 2018 - Le Sénégal garde la main

Dans le derby de la Zone ouest A entre le Sénégal et la Guinée, ce mardi dans la grande banlieue de la capitale sénégalaise, on s'attendait à des étincelles et à du beau jeu. Le public qui a fait le déplacement au stade Alassane Djigo de Pikine, dans la banlieue de Dakar, n'a pas été déçu.

Dès le début de la rencontre, les duels ont été âpres et, sur l'un d'eux, un ballon aérien disputé entre l'attaquant guinéen, Sékou Amadou Camara et le défenseur sénégalais, Mohamed Kane, se sont retrouvé au sol, le premier restant groggy. L'intervention prompte des services médicaux a permis à l'attaquant guinéen de s'en sortir mais il a fini le match sur le banc des remplaçants.

Premier coup dur pour Lappé Bangoura qui venait de perdre son « attaquant vedette ». « Les joueurs et notre jeu ont été déstabilisés par cette sortie prématurée", indiquait après la partie le technicien guinéen en conférence de presse.

Si le match restait engagé et d'un niveau technique très honorable, le Sénégal avait réussi à mettre le pied sur le ballon et à chercher des solutions sur les côtés. Et après un premier raté du meneur de jeu du Casa Sports (élite sénégalaise), Moussa Marone, c'est le jeune champion du Sénégal avec Génération Foot, Amadou Dia Ndiaye, qui a ouvert le score (1-0, 13').

Le Syli qui peinait à digérer la sortie de l'attaquant vedette du Horoya AC, laissait encore des boulevards aux attaquants sénégalais. « Mais par manque de lucidité et par précipitation, ils se sont rendus la tâche difficile », commentait Moustapha Seck, le coach des Lions locaux. Et, comme c'est souvent le cas, les Lions ont été punis dès la première véritable occasion guinéenne en deuxième période.

Sur un contre rondement mené, le meneur de jeu Ibrahima Sory Sankoh effectue un centre puissant pour son attaquant Mohamed Sorel Camara qui n'avait plus qu'à mettre la tête pour marquer le but égalisateur de la Guinée (1-1, 70'). A la grande joie des supporters guinéens qui avaient fait le déplacement en masse.

Si les Lions locaux ont continué à jouer, il a fallu un mauvais renvoi du gardien guinéen pour offrir le ballon du deuxième but à Amadou Dia Ndiaye (2-1, 74').

Le Sénégal a continué à presser et peu avant le coup de sifflet final, Daouda Gueye Diémé entré en cours de jeu, après un slalom, réussissait à glisser le ballon à Assane Mbodj qui aggravait le score (3-1, 87').

Les retrouvailles dans une semaine à Conakry auront pour les Sénégalais un parfum de revanche. Il y a deux ans, lors du dernier tour éliminatoire, les Guinéens les avaient éliminés, 2-0 à l'aller, 1-3 au retour à Dakar, et leur avaient barrée la route du Rwanda.

Réactions

Moustapha Seck (entraîneur du Sénégal)

« C'est une victoire qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer. Nous avions en face une belle équipe de Guinée venue jouer ses chances à fond. Il faut féliciter les joueurs qui ont réussi une belle performance en montrant beaucoup d'envie et du caractère. On pouvait aller à la fin de la première période avec un avantage plus conséquent que l'unique but marqué. Malgré l'égalisation, les joueurs ont réussi à garder leur calme pour prendre un peu d'air ensuite. En dépit de de nos deux buts d'avance, c'est loin d'être fini et c'est à nous de nous mettre dans les conditions pour aller confirmer ce succès chez l'adversaire ».

Lappé Bangoura (entraîneur de la Guinée)

« Nos chances de qualification demeurent intactes. Le Sénégal a mérité sa victoire mais nous n'abdiquons pas. Malheureusement nous avons perdu notre attaquant vedette, Sékou Amadou Camara, dès l'entame de la partie. Cette sortie prématurée a déstabilisé mes joueurs. Les cadeaux offerts par notre gardien a facilité la tâche de l'équipe adverse qui a été dominatrice dans la partie notamment en première période. Maintenant, il reste un match retour qu'on va bien préparer pour inverser la tendance ».