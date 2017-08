Burkina Faso: Les condoleances du président ivoirien au peuple burkinabe

document

Suite à l'attaque terroriste ignoble perpétuée le dimanche 13 août 2017 aux environs de 21 heures contre le restaurant Istanbul sur l'Avenue Kwamé N'KRUMAH, à Ouagadougou, au Burkina Faso, dont le bilan provisoire fait état de dix-huit (18) morts et de vingt deux (22) blessés, le Président de la République de Côte d'Ivoire, SEM. Alassane OUATTARA a adressé un message de condoléances à son frère, SEM. Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso.

Ci-joint, l'intégralité dudit message.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

C'est avec une tres vive émotion que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attentat terroriste survenu au cafe-restaurant Aziz-Istanbul de Ouagadougou, le dimanche 13 août 2017, qui a fait dix-huit morts, ainsi que de nombreux blessés.en ces instants particulierement douloureux, le peuple et le gouvernement ivoiriens se joignent à moi pour condamner avec la plus grande fermete cet acte ignoble et lache, et manifester la solidarite de la nation ivoirienne au peuple frère du Burkina Faso. Partageant la grande peine du peuple burkinabe, je voudrais exprimer a vous-même, à votre gouvernement ainsi qu'aux familles éplorées, mes condoleances les plus attristées. Je vous prie de bien vouloir transmettre mes sincères vœux de reconfort et de prompt retablissement aux blessés.

Très haute consideration.

ALASSANE OUATTARA PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE