Nigeria: Le gouvernement va réhabiliter le site de Sukur dégradé par Boko Haram

« C'est aussi pour activer les pratiques traditionnelles que nous nous sommes assurés que ce soit intégré dans le système éducatif, afin que la formation et la transmission des connaissances entre les anciens et les jeunes puissent être maintenues », explique Edmond Moukala, responsable de l'unité Afrique au sein de l'Unesco.

Sur une colline, trône le palais du Hidi, chef politique et spirituel d'une communauté locale. C'est un monument en pierre sèche, entouré de plusieurs sanctuaires, dont certains faits de céramique. Il y a aussi des cases de forgerons et des chemins totalement pavés. Le site de Sukur a conservé ses traditions, marquées par l'industrie du fer, depuis le 16ème siècle.

