Angola: Élections 2017 - Le FNLA promet de mobiliser des ressources pour augmenter les emplois à Moxico

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont commencé le… Plus »

Pedro Mucumbi Dala a également promis un enseignement de qualité et de bannir la fameuse «gasosa» (pot de vin) pour qu'il y ait un personnel compétent et capable de développer le pays.

Il a également souligné l'importance de valoriser et d'accorder plus d'attention aux anciens combattants et vétérans de la patrie, en leur assurant une vie de qualité, outre de réhabiliter des routes et d'étendre les unités hospitalières dans tous les districts de la province.

Parlant vendredi, à la presse à la fin d'une marche dans les rues principales de la ville de Luena, le politique a déclaré que ces ressources, bien gérées et planifiées, offriraient plus d'emplois aux jeunes de la région.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.