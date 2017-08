Congo-Kinshasa: Tripaix/Ndjili - Accusé d'avoir détourné des biens associatifs, il charge à son tour ses accusateurs

Des membres de Lakwon Lambum « Lakla », une association d'entraide et d'assistance des M'bun, entre autres Urbain Imbwembe et consorts, ont attrait Obendus Mubendus, le coordinateur de ladite asbl au Tribunal de Paix de Ndjili pour avoir détourné 16 millions des francs congolais.

Ce feuilleton judiciaire ne connaîtra pas son dénouement de si tôt car Obendus a accusé à son tour, ses accusateurs pour diffamation. L'exception de défaut de qualité soulevée par le prévenu ayant été jointe au fond, Obendus et les plaignants se sont empoignés de nouveau hier lundi 14 août 2017 au Tribunal de Paix de Ndjili.

Cette audience a été houleuse et émaillée de quelques incidents.

Prié d'expliquer comment le prévenu a détourné la somme sus évoquée, l'un des avocats des plaignants a affirmé qu'Obendus avait été placé à la coordination de Lakla depuis 2008 et conformément aux statuts de l'asbl, 70 % de l'argent provenant de la cotisation des membres de 7 sections de l'asbl allaient à la coordination qui, à son tour, reversait à la banque. A l'en croire, le prévenu n'a jamais brandi des preuves attestant avoir déposé de l'argent à une quelconque. Le bilan dressé par Obendus en 2009 étant de 2.709. francs, on déduit qu'il a détourné 16 millions de francs congolais regard du temps passé à la tête de Lakla, a-t-il conclu.

En réponse à l'allégation de Me François Lungu sur la du ministère public à éclairer le tribunal si cela s' nécessaire, l'organe de la loi a sollicité une pause pour les pièces dudit dossier. Et s'est référé aux PV du Parquet répondre à cette question du juge président.

Béquilles

En réplique, Me Mafuta, l'avocat du prévenu, a fait savoir aux que leurs contradicteurs ne disposent pas des preuves probantes détournement. Et que son client a des documents fiables relatifs sommes perçues et dépenses effectuées pendant son mandat à la tête l'asbl.

Exhibant des bilans des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, il expliqué que son client avait obtenu 13 millions des francs congolais,

dépensé plus de 12 millions pour rester avec 247.000 francs congolais.

Il a fait état également de l'achat des parcelles, de l' aux membres éprouvés... ... .

Le juge président a reconnu que c'est le prévenu qui a donné béquilles au tribunal sur ce dossier.

Complété par son avocat, le prévenu a précisé que le trésorier la personne appropriée pour verser l'argent à la banque et une de 200.000 francs était à sa portée pour faire face à préoccupations.

Photo à l'appui, Me Mafuta est revenu sur ce qui s'était passé service des Contentieux de la commune de Kimbanseke en 2015 où client avait été lavé de tout soupçon de En réalité, a-t-il poursuivi, Ingoso, Kabungu, Mboko avaient sommés de retourner à l'association, les sommes et biens perçus.

Contredisant Me Mafuta, les parties civiles ont mis en l'existence de la parcelle évoquée par le prévenu.

Me Lungu est revenu à la charge pour demander le nom de la banque était logé l'argent de l'asbl, l'adresse de la parcelle achetée par prévenu... ... ..

Un autre avocat de la partie civile a voulu savoir pourquoi prévenu n'a pas établi des bilans pour les années 2008 et 2009.

D'autres questions émanant du juge président, du ministère public,

ont porté sur les objectifs de l'association, la confirmation de millions des francs perçus.

Le prévenu a soutenu avoir été incompris au début de son mandat commencé à élaborer des bilans plus tard. Et que l'argent était logé la Biac. Et d'ajouter qu'ayant reçu mandat des membres de l' générale d'acheter une parcelle pour le compte de l'association,

Imbwembe et consorts avaient été désignés pour entreprendre démarches préliminaires sur ce dossier. Il a promis d'amener témoins pour confirmer ses propos. Affirmant plus loin que responsables des sections sont mieux placés pour l'attraire en et non Imbwembe et consorts . Complétant son client, Me Mafuta a que Lakla avait été créé pour apporter de l'assistance aux démunis, distribuer des vivres en fin d'année... ..

Le coordinateur devrait initier des projets tout en requérant l' des membres.

Le second round de l'instruction et probablement la interviendront le 28 août 2017.