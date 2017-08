Togo: Lomé connaitra sa "Soirée blanche" le 18 Août prochain

Vous êtes enfants d'expatriés étrangers ayant vécus au Togo et vous n'y êtes plus retournés depuis votre départ ? Vous êtes mariés à des étrangers et vous ne venez plus au Togo que de manière très sporadique ? Désirez vous revenir au Togo avec votre famille pour lui montrer les merveilles de notre pays ? Souhaitez vous s'installer au Togo, ou voulez vous avoir un confirmation ou une infirmation des a prioris que vous aviez par le passé sur le pays, ou encore, créer des ententes et des partenariats efficients qui concourront au développement du Togo ? C'est pour vous que la société Signature de Murielle Ekon, assistée de de l'Agence Esential Partners créent l'évènement ce 18 Août à Lomé avec " La Soirée blanche".

Point culminant des retrouvailles qui ont démarré depuis le 5 Août dernier pour ces Togolais d'origine ou encore de personnes étrangères ayant un amour pour ce longiligne pays de l'Afrique de l'Ouest qu'elles ont connu pour y avoir séjourné, cette soirée dansante de prestige aura pour cadre d'après les initiateurs, le salon Fazao du Radisson Blu Hôtel de Lomé.

Aussi, il est revenu que pour cette première édition d'un tel évènement, par lequel l'on entend apporter la lumière sur Lomé, il est proposé que les participants passent la soirée habillé intégralement de blanc.

Au menu de cette soirée, il est prévu un Cocktail appéritif, un dîner buffet et une nuit dansante avec diverses animations d'artistes musicaux et un comédien togolais. Pour Signature et sa responsable, c'est une manière toute trouvée pour amener ces 500 personnes attendues dans une certaine gaieté à "se remémorer les belles années passées au Togo".

Origines de la Soirée blanche

"Nous sommes un groupe de Togolais vivant loin de notre pays, et nous avons eu envi de réunir des personnes comme nous, originaires du Togo, des personnes ayant eu à vivre au Togo à un moment de leur existence, et bien entendu, des personnes résidant au Togo actuellement. Nous avons donc créé un groupe privé sur un réseau social avec pour but de réunir à un moment prédéfini ces personnes ayant pour noyau commun l'amour du Togo", renseigne-t-on du côté des organisateurs.

On comprend donc à demi mot que c'est donc ce moment prédéfini qui est ces 15 jours passés à Lomé au cours dee ce mois d'Août 2017 et qui s'achève le 20 prochain. Pour information et si on s'en tient à certains documents portant sur ces retrouvailles, les participants devraient prendre part à diverses activités dont des visites d'une dizaine de villes et villages du pays, du Nord au Sud.