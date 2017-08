Congo-Kinshasa: L'ECC tient sa 17ème Session du Synode National

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

Pour sa part, le Révérend Ipuma a, dans sa lecture biblique prédication, précisé que le thème de ce Synode est «Bâtir l' dans un monde en crise ». Dans un monde en crise la séduction souvent utilisée pour obtenir des postes. Raison pour laquelle il invité les participants à ne pas utiliser la formule de Simon Magicien pour obtenir des postes lors des élections qui ces assises. Le vote doit se faire en esprit et en vérité. personne qui sera tentée d'aller à l'encontre de ce qui est doit se souvenir de Judas Iscariote. Ce dernier, après avoir Jésus, s'était suicidé et n'avait utilisé la somme lui versée.

Dans son allocution, l'Archevêque Président National, Marini Bodho rappelé que ces assises devraient s'ouvrir le dimanche 13 août dans cathédrale protestante selon les us et coutumes. Leur présence lycée Mgr Shaumba est historique par le fait que c'est là que prises des décisions qui engagent l'Eglise dans ces activités. Il demandé à tous les membres de se conformer aux financières établies afin de permettre la bonne tenue des travaux éviter l'exclusion. Si devant l'impossible nul n'est tenu, le cas aussi examiné car, il faut aussi tenir compte de la loi de l'esprit.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.