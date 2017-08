Congo-Kinshasa: Le Potentiel - «Assassinat de deux experts de l'ONU : nouvelles révélations des Nations unies»

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

Forum des As pour sa part revient sur la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint Sylvestre (CNSA) et rapporte que le Front pour le Respect de la Constitution (FRC) a décidé de reconsidérer sa position en annonçant sa participation à cette institution de la transition pilotée par Joseph Olenghankoy qu'il avait si longtemps récusé.

Le Phare dans un autre registre renseigne que Jean-Marc Kabund et Félix Tshisekedi, respectivement secrétaire général et secrétaire national aux Relations extérieures de l'UDPS séjournent depuis lundi 14 août 2017 à Bruxelles, après une brève escale à Paris.

Dans ce rapport, ces experts relativisent sur les probables commanditaires ou exécutants de ce double meurtre en notant «qu'ils n'excluaient pas l'implication dans la commission de cet assassinat de différents acteurs (favorables ou non au gouvernement), des factions Kamuina Nsapu, d'autres groupes armés et des membres des services de sécurité de l'État», rapporte Le Potentiel.

