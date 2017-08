Ile Maurice: À Solférino - La cour des Ramnauth transformée en piscine à chaque averse

Shabneez est loin d'être au bout de sa surprise. Le responsable des travaux entrepris dans cette rivière l'a récemment appelée pour l'informer que d'autres sont à prévoir. «Ce que je refuse catégoriquement. Cette situation est invivable pour ma famille et moi. Les conséquences seront plus graves s'il y a d'autres dégâts», affirme-t-elle.

En 2015, raconte Shabneez, un homme m'a accostée pour me demander si cela me gênerait s'il entamait des travaux sur son terrain qu'il utiliserait à des fins religieuses. «Comme je ne m'étais pas encore installée dans la région, je n'y ai rien vu de mal et j'ai acquiescé», fait-elle ressortir. «Je ne pouvais pas savoir que cela allait me causer de gros ennuis à l'avenir.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.