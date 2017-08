Togo: Un sans faute

Le fait que le forum se soit déroulé à Lomé et déjà un point positif. Cela a permis de montrer comment notre pays se positionne comme hub économique et logistique en Afrique de l'Ouest. En outre, les Etats-Unis ont donné leur accord pour l'exportation des produits textiles togolais. C'est un bon point.

De l'avis des participants africains et américains, cette rencontre a été un succès. Les débats ont permis de parler des questions liées à l'intégration régionale, à l'inclusion des petits producteurs, des micros, petites et moyennes entreprises et à la participation des jeunes et des femmes aux projets de développement.

