Ile Maurice: Portée disparue - Une jeune femme passe la nuit dans un supermarché

Ouf de soulagement pour les proches de Natacha Lambeau. Cette habitante de résidence Barkly, Beau-Bassin, âgée de 35 ans, était portée disparue depuis le dimanche 13 août. Après une déposition au poste de police de Rose-Belle, la jeune femme a finalement été retrouvée le lundi 14 août.

La veille, cette dernière se trouvait avec son père dans la localité pour faire du shopping et se rendre à l'église. Malheureusement, Natacha Lambeau, souffrant de troubles mentaux et ayant des difficultés à s'exprimer, a disparu lors de cette sortie. Il ressort qu'elle a passé la nuit dans un supermarché à Rose-Belle. Cynthia Lambeau, la belle-sœur de la jeune femme, raconte que cette dernière et son père ont quitté la maison vers 8 heures. «À un moment, mon beau-père est entré dans un magasin mais il n'a pas remarqué que Natacha n'était plus à ses côtés. C'est, plus tard, en se retournant qu'il a constaté son absence», relate-t-elle.

Des battues organisées

«Il l'a cherchée dans tous les magasins mais ne l'a pas retrouvée», poursuit Cynthia Lambeau. C'est alors que le père est allé signaler la disparition de sa fille au poste de police de Rose-Belle. Des policiers se sont mis à sa recherche, en vain.

La belle-sœur indique que son beau-père est rentré à la maison vers 21 h 30. «Toute la famille était inquiète. Nous n'avons pu fermer l'œil de la nuit», souligne-t-elle. Le lundi 14 août, une nouvelle battue a été organisée pour retrouver Natacha Lambeau. Des membres de la famille se sont rendus à Rose-Belle vers 6 heures. C'est finalement vers 14 heures qu'ils ont appris que la jeune femme a été retrouvée.

Natacha Lambeau s'était égarée dans le supermarché lorsqu'elle s'y trouvait avec son père. Elle est restée dans le bâtiment et en est sortie le lendemain matin, lorsque les portes se sont ouvertes. C'est un passant qui l'a reconnue dans un morcellement de la localité. Les membres de la famille de cette dernière avaient posté des messages et sa photo sur les réseaux sociaux. Et bon nombre d'internautes ont partagé les posts.

Par ailleurs, deux cas de disparition ont été signalés à la police. Deux adolescentes âgées de 12 et 14 ans sont portées manquantes depuis le 22 juillet. L'une est une habitante de Plaine-Magnien et l'autre habite à Grand-Port.