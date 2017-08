Congo-Kinshasa: Kasaï Oriental - Kasandji innocenté, la Solidarité des Albinos réfute la rumeur de cannibalisme des albinos

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM)… Plus »

La SAKOR sollicite le concours du Gouvernement de la République et l'implication des Autorités canadiennes dont l'Ambassade du Canada en République Démocratique du Congo pour faciliter la comparution auprès des instances judiciaires de l'auteur afin de permettre à la justice de remplir sa mission régalienne dans le cas d'espèce, et, si possible obtenir le refoulement de ce congolais vivant sut le sol canadien.

Nous condamnons, avec la dernière énergie, cette forme de stigmatisation et de discrimination qui consiste à présenter les albinos comme des proies privilégiées à sacrifier sur l'autel du fétichisme et l'holocauste de la politisation à outrance de notre situation.

3. Toutefois, sur notre chemin, nous avons croisé un plus que bienfaiteur resté sensible à toutes nos doléances, avec la ferme volonté d'y apporter des réponses idoines. Il s'agit d'Alphonse NGOYI KASANJI, le Gouverneur du Kasaï Oriental.

