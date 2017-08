Ile Maurice: Le Human Service Trust fête son jubilé d'or

50 bougies pour le Human Service Trust (HST) ce mardi 15 août. Un calendrier d'activités a été établi en marge de cette célébration. Un dépôt de gerbes sur la tombe du fondateur du mouvement, Krishanand Saraswati et le lancement d'une exposition de photos ont eu lieu, à Calebasses, aujourd'hui.

Un événement qui a vu la participation d'une quarantaine d'étrangers des institutions «sœurs», notamment de l'Inde, du Ghana, de Trinidad et de la Grande-Bretagne, entre autres.

Présent à cette occasion, le député Maneesh Gobin a fait ressortir qu'il faut réaliser un HST 2.0, avec notamment des chants religieux remixés et mis en ligne sur YouTube. Ce, afin de cibler plus de personnes.

En effet, le «way forward» de l'organisme sera discuté lors d'un séminaire qui se tiendra à Calebasses, samedi 19 août. Parmi les autres activités à l'agenda: la distribution du texte sacré Ramayana dans différents villages (un projet étalé sur deux ans) et le lancement de deux CDs le 23 août.

Une cérémonie de remise de prix à des travailleurs sociaux, comptant un minimum de 25 ans de service, est également prévue. Celle-ci se tiendra à l'institut Rabindranath Tagore à Ilot, dimanche 20 août, et laquelle devrait voir la participation du Premier ministre Pravind Jugnauth.

Apprendre à faire du social

Sollicité par l'express, Premchand Boojhawon, membre du HST, raconte que c'est le 15 août 1967 que cette organisation a été créée. «Une quarantaine de jeunes, moi y compris, avaient répondu à un avis de presse. Celui-ci invitait des jeunes de 18 à 25 ans à participer à un séminaire résidentiel de dix jours animé par le swami Krishanand Saraswati. Au départ, je croyais qu'on allait nous enseigner le yoga», explique-t-il.

Or, le swami leur apprendra à faire du social. «Au départ, nous avons apporté notre soutien aux enfants issus de familles monoparentales. On donnait des génisses à des familles qui faisaient de l'élevage.» Peu à peu, l'équipe de volontaires s'est agrandie.

Au fil du temps, le HST n'a cessé d'étendre ses activités sociales. En 1983, il va reprendre l'infirmerie de Calebasses et le rebaptisera Krishnanand Seva Ashram. Un bâtiment qui abritait quelque 150 hommes. Plus tard, il y a eu l'ouverture d'un home pour les femmes, et un ward pour les couples. On compte aussi un shelter pour les enfants à Cap-Malheureux et un département gériatrique. En 2006, l'hôpital Ayur Veda a vu le jour et plus tard deux centres de traitements à Quatre-Bornes et Curepipe.