Cameroun: Nyong-et-Kelle - Le Mpcc à l'offensive

Ce parti politique vient de s'installer dans la ville d'Eseka, avec pour ambition de participer à toutes les élections prévues en 2018.

Jean Blaise Gwet est candidat à l'élection présidentielle de 2018. Le natif du département du Nyong-et Kelle (région du Centre), a annoncé sa candidature jeudi dernier, 03 août 2017 à Eseka, au cours d'une cérémonie d'installation des responsables départementaux du Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun (Mpcc). C'est la deuxième fois, après la présidentielle de 2011, que le président national du Mpcc est candidat à la magistrature suprême.

Le président de ce parti créé en 2009, ne cache pas ses ambitions : « j'étais candidat en 2011. Mais, je me suis retiré parce que je n'étais pas prêt. Cette fois-ci, je ne vous trahirai pas. Je suis engagé et j'irai jusqu'au bout. Il faut donner un nouveau souffle à Eseka et au Cameroun tout entier », indique-t-il devant ses militants. Et, en installant le président départemental du Mpcc jeudi dernier, plusieurs missions lui ont été assignées.

Etienne Makondo devra œuvrer pour l'implantation du parti dans le chef-lieu du département du Nyong-et-Kelle et dans les autres villes ; et travailler pour le développement de toutes les strates du parti. « Il est également question de développer Eseka qui manque d'eau potable, d'énergie électrique, de routes. Nous voulons le changement de notre ville et de notre pays », a insisté Jean Blaise Gwet. Le candidat du Mpcc soutient ne pas venir en politique pour s'enrichir ou pour chercher de l'argent. « Je suis un fils d'Eseka. Et c'est pourquoi je choisi cette ville pour me lancer en politique et annoncer ma candidature », ajoute ce fils dont le père, dit-il, a combattu aux côtés du résistant Ruben Um Nyobè.

En s'engageant comme candidat à la présidentielle, pour la seconde fois, Jean Blaise Gwet entend améliorer le système scolaire en le rendant accessible à tous, améliorer les logements et les conditions de vie dans les zones urbaine et rurale, favoriser le développement de toutes les disciplines sportives, moderniser et élargir les missions de l'armée, asseoir définitivement le statut de la femme en tant que partenaire et accentuer son rôle dans le développement du pays. Par ailleurs, il informe qu'il prendra des mesures fiscales incitatives pour booster l'économie