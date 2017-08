Madagascar: Rejet de sursis à exécution - Le collège « La lumière internationale» fermé

Le sujet est devenu presque banal, mais on ne l'épuisera jamais car il revient tous les jours dans la vie de nos… Plus »

La proximité temporelle des tourmentes du collège La lumière internationale et de son corps enseignant avec la croisade du chef d'État Turc, avec dans son sillage des promesses de plusieurs millions de dollars d'accord, laisse sceptique. Plaidant en faveur du sursis à exécution, le parquet a mis en doute l'argument basé sur l'appartenance de l'école à un réseau terroriste. Il a, notamment, posé la question selon laquelle, la décision ministérielle aurait plutôt des motivations politiques et diplomatiques.

En visite officielle, à Madagascar, le 24 et 25 janvier, il avait fustigé son rival politique Fethullah Gülen et le réseau d'écoles de sa fondation, dont le collège La lumière internationale. En croisade contre celui qu'il considère comme son principal adversaire politique, le président Erdogan, durant son road-show africain, en janvier, avait insisté sur le fait que la fondation Gülen couvre un réseau terroriste afin de convaincre ses hôtes de fermer les établissements affiliés.

La situation instable et irrégulière à cause de faux visas, de membres du personnel enseignant a, également, été soulevé. Treize membres de nationalité Turque du corps enseignant du collège, ont échappé de peu à l'expulsion, en mars. Ils auraient été en possession de faux papiers de séjour. Si l'on s'en tient aux échanges de mercredi, la présence clandestine, de ces enseignants, aurait conforté l'autre raison de la décision ministérielle de fermer l'établissement.

