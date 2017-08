Guinée: Le député de Dixinn qualifie Cellou Dalein Diallo d'ingrat

Dans le derby de la Zone ouest A entre le Sénégal et la Guinée, ce mardi dans la grande banlieue de… Plus »

«J'entends les gens dire, c'est moi qui ai réalisé telle route, tel pont ou quoi. Tombo-Moussoudougou, le pont de Kaloum etc. Mais, ce n'est pas vrai. Un ministre n'a pas de projet de société. Un ministre exécute le programme d'un gouvernement. Un ministre est nommé sur les instructions d'un parti politique au pouvoir qui exécute son projet de société. Mais un ministre ne doit pas s'approprier de ce travail. Ils ne savent même pas quand est-ce Lansana Conté a décidé de débarrasser les fleuves guinéens des barques. Le jour où Lansana Conté disait cela, on ne connaissait même pas un petit Cellou Dalein. Aujourd'hui, il s'approprie de tous les bienfaits de Lansana Conté et rejette ce qui est mauvais. C'est ingrat », affirme-t-il en précisant que c'est un régime qui a fait l'autoroute et non un ministre.

Aboubacar Soumah le député uninominal de Dixinn et leader du Parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre(PGDE) continue ses discours musclés contre Cellou Dalein Diallo président de l'union des forces démocratiques de Guinée(UFDG).

