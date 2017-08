Togo: Un centre d'accueil pour enfants en difficulté inauguré à Tové-Ati

L'Organisation non gouvernement Friends international Togo (ONG FIT) a enfin son siège. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré le mardi 08 Août 2017 à Tové-Ati, banlieue Sud de Kpalimé dans la préfecture de Kloto en présence des autorités administratives et traditionnelles de la localité et d'une foule nombreuse.

D'un coût global de plus 16 millions de F CFA, ce joyau est sorti sous terre grâce au partenariat entre trois organisations à savoir l'Association française tribu du monde (TdM), l'Association des retraités Vosges amitié Togo (VAT) et l'association des Etudiants volontaires à l'aide et au développement des échanges humains (EVADEH) de la Faculté de médecine Kremlin Bicêtre de l'Université Paris XI en France. Mais aussi grâce à la participation de la population locale.

L'édifice comprend deux compartiments : le bloc administratif et le logement. Le bloc administratif abrite les bureaux qui vont servir de lieu de référencement aux différents cas d'enfants en difficulté dans la région. Le logement, quant à lui, servira de lieu de transit pour les enfants en difficultés le temps pour que des solutions garantissant la sécurité et le respect de leurs droits soient trouvées à leur situation.

Coupant le ruban symbolique donnant accès à l'édifice, Madame le Maire de la ville de Kpalimé, Agbedji Enyonam, a exprimé sa joie pour l'initiative qui, selon elle, va renseigner les femmes et les enfants sur leurs droits et partant favoriser leur épanouissement.

De son côté, la présidente de la plateforme des organisations de la société civile de la préfecture de Kloto, Mme Akou Délali DEGAN, a salué cette initiative louable de l'ONG FIT qui donne une vraie orientation à la démarche de protection des droits des enfants menée par les acteurs de la société civile.

Quant au président de l'ONG FIT, Paul Bernard Yao Dotsevi, il n'a pas caché sa satisfaction.

« Je nourri vivement l'espoir que l'implantation de ce centre ici puisse véritablement aider à asseoir le respect des droits de l'enfant dans la préfecture de Kloto et dans tout le Togo », a-t-il indiqué avant d'émettre le voeux que ce centre contribue à améliorer le quotidien des enfants et à aider à un changement de mentalité envers les femmes. « Si nous voulons évoluer, il faudra que nous associons toutes les composantes de la société togolaise et je souhaite vivement quon puisse remarquer un changement de comportement par rapport à la question de la protection de l'enfant dans le milieu », a insisté M. Dotsevi.

Ce siège est un lieu où les enfants et les femmes vont pouvoir bénéficier de la protection mais aussi de l'accompagnement social et judiciaire dans l'intérêt supérieur des enfants.

Auparavant le porte-parole des populations n'a pas manqué de remercier l'ONG FIT pour avoir choisi la localité de Tové-Ati pour abriter le siège de leur organisation.

Notons que cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence d'une délégation des volontaires de la Faculté de médecine Kremlin Bicêtre de l'Université Paris XI en France qui séjourne dans notre pays dans le cadre d'une action humanitaire au profit de nos populations.