Ile Maurice: Meurtre de Lara Rijs - Les services du Dr Satish Boolell sollicités

Les proches de Lara Rijs comptent mettre toutes les chances de leur côté pour faire la lumière sur le meurtre de la ressortissante. Les services du Dr Satish Boolell ont été retenus, ce mardi 15 août, pour une contre-expertise dans ce drame. Il suivra la partie médico-légale de cette affaire.

Selon nos recoupements, la famille de Lara Rijs est, également, en négociation pour s'attacher les services d'un avocat à Maurice.

Agression sexuelle

L'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin et le Dr Prem Chamane, a attribué le décès à un «stab wound to the neck». Lara Rijs a, aussi, eu une perforation à l'abdomen et a été victime d'agression sexuelle.

L'AO Résidence de Luxe et la localité ont été passées au peigne fin aujourd'hui par l'inspecteur Jodhoa et les éléments de la CID de Grand-Baie sous la supervision du surintendant de police Cally et l'ACP Seebah. Le portable de la victime et ses sous-vêtements ont été retrouvés à quelques mètres de la résidence.