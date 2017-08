Lâche stoïque Paul Alain Eboua, Président National du MDP au cours du point de presse qu'il a tenu il ya de cela quelques mois en présence de la presse nationale et internationale dans la résidence de Feu Samuel Eboua à Nkongsamba pour donner sa position sur la crise anglophone qui secoue actuellement la partie occidentale du Cameroun.

Toutefois, Paul Alain Eboua "reconnait l'existence des problèmes spécifiques aux concitoyens des zones dites anglophones, et partage par conséquent certaines préoccupations des populations de cette partie du pays", condamne "fermement les actes de violence perpétrés sur les manifestants, condamne également les actes de vandalisme observés au cours de ces mouvements d'humeur et les mots d'ordre irresponsables visant la paralysie totale de ces régions et une année blanche pour les élèves et étudiants", ajoute-t-il. Relève dans le même temps que "les emblèmes nationaux tels que le drapeau national symbole de l'Etat et la nation sont sacrés et les atteintes qui y sont été portées disqualifient leurs auteurs et la cause qu'ils prétendent défendre"

Le MDP croit que cette crise aurait pu être évité " si le Gouvernement avait mis en application la décentralisation à travers la mise en place des Régions tel que le prévoyait la constitution de 1996". Une constitution qui est considérée au sein de ce parti comme un héritage de feu Samuel Eboua que le Président National actuel et par ailleurs fils de l'ancien haut commis de l'Etat, voudrait voir pérenniser. Ainsi Paul Alain Eboua croit dur comme fer que "le Fédéralisme est certes discutable dans une Démocratie mais le MDP accorde une préférence au Régionalisme dans un état unitaire fortement décentralisé".

Paul Alain Eboua, qui rappelant le rôle joué jadis par son père qui, dans les circonstances similaires, "les villes mortes", avaient opté comme voie de sortie de cette grave crise politique jadis, de répondre favorablement à l'appel du gouvernement pour "la conférence tripartite de Yaoundé", conclut que :" la question anglophone étant devenu Politique et non plus corporatiste, la résolution de la crise actuelle passe par la mise en place sans délai des Régions et la prise par le gouvernement d'une initiative de sortie de crise sous forme de Concertation Nationale regroupant les forces vives de la Nation et dont l'objet serait d'aborder toutes les questions mettant à mal notre vivre-ensemble et proposer des solutions."