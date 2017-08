Angola: Élections 2017 - Les vendeurs ambulants attendent patiemment les élections

Luena — Les marchands ambulants de la ville de Luena ont garanti, mardi, être avides d'exercer l'acte de citoyenneté, le 23 de ce mois, qui vise à choisir les président et vice-président de la République, ainsi que 220 députés à l'Assemblée Nationale.

Des vendeur ambulants

A huit jours des élections, qui sont un acte de consolidation de la démocratie, l'Angop a fait un tour dans les rues et auditionné les opinions des électeurs, se disant attendre patiemment le 23 août pour exercer leur droit de vote.

Ester António, 25 ans, commerçante ambulante depuis plus de trois ans, a dit qu'elle avait hâte d'exercer pour la deuxième fois, son droit de vote. Elle est également satisfaite de la campagne que les partis politiques développent et attend du candidat qui remportera les élections, des améliorations sociales telles que l'augmentation de la distribution des médicaments aux hôpitaux, des salles de classe et plus d'emplois.

À son tour, le citoyen Domingos Viagem, 65 ans, qui va voter pour la troisième fois, partage l'idée d'Ester António et ajoute que le parti qui gagne les élections devrait résoudre le problème des anciens combattants et vétérans de guerre et accorder plus d'attention aux jeunes.

Le taux de chômage est redevenu le sujet des conversations, a indiqué l'électrice Kalumbe Nandjamba Nabela, 39 ans, qui se montre préoccupée par la situation et rêve la création de plus d'emplois et de voir ses enfants nouvellement formés obtenir leur premier emploi.

David Mazemba (22 ans), également marchand ambulant, ne cache pas son anxiété de voter pour la première fois, avouant avoir déjà en tête son candidat et votera dans l'un des bureaux de vote de 4 de Fevereiro, où il vit.

La province de Moxico possède 266.901 électeurs, avec 936 bureaux de vote. La République d'Angola réalise cette année les quatrièmes élections après celles de 1992, 2008 et de 2012) auxquelles ont participé le MPLA, l'UNITA, le PRS, le FNLA, l'APN et la coalition de la CASA-CE.

Le MPLA est la principale force politique angolaise, comptant actuellement dans l'Assemblée nationale, 175 sièges (71,84%), résultant des élections tenues en 2012. Dans ce scrutin, l'UNITA, la deuxième force, avait obtenu 32 sièges (18,66 %), tandis que la CASA-CE, huit sièges (6,00%), suivie du PRS, avec trois députés (1,70%) et le FNLA, deux sièges (1,13%).